Трансфер українських футболістів у Європу – це завжди гучна подія, святкування якої не пропустить жоден футбольний шанувальник. Це дає надію, що на футбольному небосхилі з'явиться нова зірка, яка захищатиме жовто-сині кольори.

До речі Шевченко в Мілан, Ребров – тренер на Євро-2020: сенсаційна причина кінця казки у Ференцвароші

За 30 років незалежності українським гравцям вдалося продемонструвати, що вони можуть не лише грати в найкращих чемпіонатах, а й підкорювати найвищі футбольні вершини.

Андрій Шевченко

Легендарного Шеву знає вся футбольна спільнота. Він став кумиром не лише мільйонів українців, а й дітей з усього світу, деякі з яких вже перетворились у зіркових футболістів – наприклад, Джек Грілліш, за якого Манчестер Сіті виклав 100 мільйонів фунтів. Важко не обожнювати нападника, який забиває так вправно, обігравши весь зірковий захист Ювентуса та не залишивши шансів самому Джанлуїджі Буффону:

Знаменитий гол Андрія Шевченка: дивіться відео

Андрій починав свою кар'єру під опікою Валерія Лобановського. Метр зумів розкрити потенціал молодого хлопця, побачити якого у своїх рядах захотів Мілан. Форвард, який оформляв хет-трик у гостях грізної Барселони та змушував сумувати Олівера Кана, заслуговував на увагу.

Легендарний матч з Баварією / Фото Getty Images

На "Сан-Сіро" Шевченко став справжнім улюбленцем, футболки з його прізвищем були найкращим подарунком для тисяч фанатів. Для воротарів суперника Андрій перетворився на справжній жах, а вирішальний пенальті у фіналі Ліги чемпіонів у ворота того ж таки Буффона назавжди закарбується у футбольних літописах.

Щасливий герой фіналу Ліги чемпіонів / Фото Getty Images

"Золотий м'яч", невдалий фінал проти Ліверпуля, вояж у Челсі, повернення в Динамо та яскравий спалах на Євро-2012 проти Швеції – кар'єру Шевченка знає напам'ять кожен український фанат. Втім, історію легендарного Шевченка-гравця продовжує Шевченко-тренер: на Євро-2020 він провів Україну у чвертьфінал, перемагав Іспанію та Португалію і грав на рівних з чинними чемпіонами світу – Францією. Його серце кличе рідний "Сан-Сіро", і хочеться вірити, що повернення Шевченка на улюблений стадіон буде тріумфальним.

Остання казка на Євро-2012 / Фото Getty Images

Сергій Ребров

Дует Шевченко – Ребров був головною зброєю найкращого Динамо Лобановського, але подужати трансфер двох талановитих футболістів міг собі дозволити лише гранд. Після казки у парі з Шевою та переходу Андрія у Мілан Ребров вирушив на Туманний Альбіон та одягнув футболку Тоттенхему.

Ребров – зірка Тоттенхему / Фото Getty Images

Повністю проявити себе Реброву завадили обставини та зміна головного тренера. 10 голів у 59 матчах – не той результат, якого очікували фанати та сам Сергій. Поїздка у турецький Фенербахче також не стала зірковим сходженням на вершину – 4 голи у 38 матчах. Потім був лондонський Вест Хем, закріпитися в якому надовго так і не вдалося.

Новий лондонський етап / Фото Getty Images

Як і Шевченко, після не надто вдалої кар'єри в Англії Ребров повернувся у Динамо, де зумів реабілітуватися. 20 голів у 58 матчах – хороший результат для гравця, який перебуває вже далеко не у розквіті сил.

Вдале повернення додому / Фото Динамо

Згодом Ребров очолить рідний столичний клуб, приведе його до перемог у чемпіонаті та Кубку, а потім встановить гегемонію Ференцвароша в Угорщині. Стати тренером збірної йому завадив лише контракт з Аль-Айном, але тренерський місток головної команди країни – лише питання часу.

Кар'єра тренера в Реброва складається добре / Фото Динамо

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Олег Лужний

Бійця правого флангу, який самотужки міг закривати всю бровку та не давав спуску навіть зірковим суперникам, пам'ятають усі. У лондонський Арсенал капітан Динамо Лобановського перейшов у 31 рік. Легендарний Арсен Венгер був вражений працьовитістю та непоступливістю захисника, тому запросив його як заміну Лі Діксону.

Зупинити Лужного було важко / Фото Getty Images

За "канонірів" Лужний зіграв понад 100 матчів, став чемпіоном АПЛ та підняв над головою Кубок Англії. Твердим основним бійцем Арсенала він не став, але фанати клубу назавжди запам'ятали українця, який залишав на полі усі сили.

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Наступним у кар'єрі Лужного був новачок АПЛ Вулвергемптон, за який він провів лише 10 матчів у сезоні 2003/2004. Після цього футболіст отримав пропозицію стати граючим тренером латвійської Венти, але після початку фінансових проблем клубу покинув команду та вирішив повісити бутси на цвях.

Бій з колишніми партнерами / Фото Getty Images

Анатолій Тимощук

Капітану Шахтаря, а згодом і Зеніта Анатолію Тимощуку пощастило отримати запрошення від грізної мюнхенської Баварії. Вихованець луцького футболу зіграв за "роттен" більше 100 матчів, був фіналістом Ліги чемпіонів, коли Баварія програла Челсі, а в наступному сезоні таки підняв над голою омріяний "вухатий" титул найсильнішої команди Європи.

Здійснення мрії / Фото Getty Images

Після перемоги у Лізі чемпіонів Тимощук отримав безліч пропозицій від європейських клубів, але вирішив повернутися в Зеніт, де дотепер працює тренером.

Андрій Воронін

Майже всю свою кар'єру зірковий український нападник провів у Європі. Він дуже рано виїхав до Німеччини, а стрімкий кар'єрний ріст розпочався з Майнца, де він познайомився з теперішнім наставником Ліверпуля Юргеном Клоппом. Проміжним етапом став Кельн, після якого українця запросив леверкузенський Баєр, в якому талант Вороніна засяяв на повну.

Радість бомбардира / Фото Getty Images

Швидкість та бійцівський характер українця привернули увагу Ліверпуля: мерсисайдці запропонували йому контракт на 4 роки із загальною зарплатою в 5 мільйонів євро.

Нестримний українець / Фото Getty Images

Але кар'єра на "Енфілді" не склалася: футболіст багато скаржився на клімат та менталітет британців, а преса не пропускала можливості дошкуляти Андрію за промахи. Хоча вояж до Герти порятунком не став і мерсисайдці продали Вороніна московському Динамо, прізвище українця добре відоме у футбольній Європі.

Повернення в Німеччину / Фото Getty Images

Дмитро Чигринський

Трансфер молодого захисника Шахтаря та збірної України Чигринського у зіркову Барселону здійняв справжній фурор. Бачити Дмитра у футболці "блаугранас" хотів сам Хосеп Гвардіола!

Український велетень в найсильнішій команді світу / Фото Getty Images

Іспанський тренер був готовий дати "Чігрі" час на адаптацію, але клубне керівництво мало іншу думку. Боси клубу вже через рік вирішили продати його назад у Шахтар за 15 мільйонів євро, чим неабияк розгнівали Гвардіолу. Прощання з Чигринським стало однією з вагомих причин відходу Хосепа з Барселони.

Євген Коноплянка

Переходу талановитого вінгера у європейський клуб чекав кожен український вболівальник. Після фіналу Ліги Європи та банкрутства Дніпра футболіст Євген Коноплянка одягнув футболку іспанської Севільї. Здавалося, все ідеально – технічний чемпіонат, команда завжди бореться за верхні місця, Євген забив Барселоні в матчі за Суперкубок УЄФА.

Гол Коноплянки у ворота Барселони: дивіться відео

Але українець не зумів виграти конкуренцію в Банеги та Крон-Делі, тому згодом вирішив продовжити кар'єру в німецькому Шальке. Тут він знову став заручником вимог тренерів та власних здібностей. Український вінгер прекрасно грає в атаці, але в Європі гравці на його позиції активно відпрацьовують і в захисті.

Боротьба із земляком / Фото Getty Images

Обставини та характер завадили Євгену розкритися в Європі на повну, тому він повернувся в Україну та приєднався до донецького Шахтаря, де йому почали дошкуляти травми.

Андрій Ярмоленко

Ще один фланговий хавбек, на європейську кар'єру якого українці покладали великі надії. Трансфер у дортмундську Боруссію та дебютний красень-гол у матчі Ліги чемпіонів проти Тоттенхема виглядали дуже перспективно.

Диво-гол у ворота Тоттенхема: дивіться відео

28-річний вінгер через травми та не завжди яскраву гру не зміг стати незамінним гвинтиком у механізмі "джмелів". Вже через рік Андрій поїхав підкорювати Туманний Альбіон у футболці Вест Хема.

Травми – супутники Ярмоленка у Вест Хемі / Фото Getty Images

Андрій став найбільш оплачуваним гравцем "молотів", але травми знову не дали йому розкритися на повну. Зараз Андрій проводить останній сезон у складі Вест Хема та намагається довести, що заслужив перебувати на такому високому рівні.

Руслан Маліновський

Гармата Руслана гучно пролунала на всю Європу. Перехід хавбека з луганської Зорі в Генк став справжнім кар'єрним трампліном. У Бельгії Маліновський швидко став лідером команди, а слава про його удари, від яких ледь не рветься сітка, дійшла навіть до іменитих грандів.

Хавбек з гарматним пострілом / Фото Getty Images

Підвищення довго чекати не довелося – Руслан став гравцем Аталанти. Місто, тренер та команда ідеально підійшли для нашого футболіста. Джан П'єро Гасперіні обожнює Руслана, партнери по команді жартують, що здалеку не б'ють, бо для цього є "Маліна", а дружина футболіста відкрила в Бергамо ательє та збирається провести тут все життя.

Кар'єра Маліновського складається найкращим чином, а його постріл відчув на собі навіть Ювентус на чолі з самим Кріштіану Роналду!

Гол Маліновського у ворота Ювентуса: дивіться відео

Олександр Зінченко

Перехід 19-річного хавбека Олександра Зінченка у зірковий Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли став справжньою сенсацією. Ніхто не розумів, як він опинився в Манчестері та як збирається пробиватися в основу однієї з найсильніших команд планети.

Виграти конкуренцію Зінченко спочатку не міг, та й мусив адаптуватися до європейського футболу. Манчестер Сіті віддав його в оренду в ПСВ, яка пройшла не надто вдало – він не мав ігрового часу, на який очікував.

ПСВ – невдалий, але важливий період у кар'єрі Зінченка / Фото Getty Images

Повернувшись в Манчестер, Олександр Зінченко отримав нові пропозиції оренди, але, на подив усього футбольного світу, вирішив залишитись у таборі "містян" та боротися за місце під сонцем. Хосеп Гвардіола оцінив характер українця та став частіше випускати його на поле, але на доволі незвичній позиції лівого захисника. Олександр впорався і з цим, завоювавши симпатії фанатів на "Етіхад".

Володар трофеїв / Фото Манчестер Сіті

Зараз вже конкурентам потрібно посилено працювати, щоб відвоювати в Зінченка місце в основі, а декілька трофеїв та фінал Ліги чемпіонів виглядають серйозним доробком, який дозволяє спортсмену стати у футбольній історії України на один рівень з Андрієм Шевченком.

Андрій Лунін

Талант молодого голкіпера Дніпра, а згодом і Зорі було помітно неозброєним оком. Перехід у європейський клуб всі оцінювали як питання часу, але трансфер Луніна у мадридський Реал став справжнім шоком. Одна мить – і Андрій є одноклубником Серхіо Рамоса, Марсело, Каріма Бензема та інших зірок. Щоправда, і конкурент йому дістався зірковий – бельгієць Тібо Куртуа, в якого за плечима роки в Атлетіко, Челсі та сотні матчів на найвищому рівні.

До теми Трагедія для Луніна: Реал продовжив контракт з Куртуа

Конкуренція дружбі не завада / Фото Getty Images

Українського таланта відправляли в оренду, але проявити себе він зумів лише в Ов'єдо. Зінедін Зідан довірив Луніну місце лише в кубковому матчі проти Алькояно – королівський клуб зазнав краху від більш ніж скромної команди. "На горіхи" від фанатів дісталося і голкіперу.

Працьовитість Луніна відзначають всі / Фото Getty Images

Але це не зламало нашого воротаря. На тренерський місток команди прийшов Карло Анчелотті, якому подобається талант та працьовитість Андрія. І хоча клуб продовжив контракт з Куртуа, з новим тренером Лунін може сподіватися на справедливу конкуренцію з бельгійцем, в якій має твердий намір перемогти.

Роман Яремчук

Ще один український футболіст, для якого бельгійський чемпіонат зіграв роль стрімкого кар'єрного трампліна. В чемпіонаті України справи Яремчука йшли не ідеально, тож він вирішив ризикнути та торувати собі вікно в Європу. Вибір Гента став більш ніж вдалим.

В Генті Роман став справжньою зіркою / Фото Getty Images

Переїзд у новий чемпіонат та вдала гра на вістрі атаки привернули увагу Андрія Шевченка, який став викликати Романа у збірну України та зробив основним нападником "жовто-синіх". Згодом саме Шевченко рекомендує Роману обрати Бенфіку, президентом якої є його друг Руй Кошта.

Новий довгоочікуваний виток спортивної кар'єри / Фото Бенфіка

У свої 25 років Яремчук став нападником високого класу та одягнув футболку європейського гранда. У дебютній грі проти Спартака він організував гол, а у чемпіонаті стартував із гола та результативної передачі. Лісабонський клуб в захваті від українця та прийняв його з розкритими обіймами, що вже незабаром стане для нього запорукою підкорення нових футбольних вершин Європи.