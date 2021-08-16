Королівський клуб домовився з Куртуа про новий договір. Тривалість нового контракту розрахована до 30 червня 2026 року.

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У минулому сезоні Куртуа зіграв за Реал 51 матч, пррпустив 44 голи, а в 21 поєдинку зумів втримати ворота "сухими".

Отже, шанси Луніна стати головним голкіпером "вершкових" виглядають дуже примарно. 22-річний воротар або ще кілька років задовольнятиметься лише крихтами у вигляді кубкових матчів, або ж буде змушений шукати новий клуб.

За повідомленнями іспанських ЗМІ, Карло Анчелотті готовий довіряти місце у воротах українському таланту, але йому не варто розраховувати більше ніж на 10 матчів у сезоні.