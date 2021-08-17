Як розповів журналіст Андрій Маліновський, УАФ почала переговори з Сергієм Ребровим ще минулого року, коли у Стефано Піолі розпочалася хвиля невдач у Мілані. На його місце сватали Шевченка, тому УАФ вирішила підстрахуватися.

До речі Останній шанс: Ребров висунув Аль-Айну жорсткі вимоги та може очолити збірну України

Зустріч Реброва з функціонерами розгнівала керівництво Ференцвароша, яке навідріз відмовилося купувати гравців, яких просив тренер. Боси угорського клубу не вірили, що Ребров залишиться, тому перестали виконувати його вимоги.

Була попередня домовленість, що саме Сергій Ребров очолить збірну України, якщо Мілан звільнить Піолі і узгодить всі питання з тренерським штабом Шевченка. Була навіть імовірність, що на Євро-2020 збірна поїхала б уже з Ребровим, якби Шевченко терміново очолив Мілан,

– розповів Маліновський.

Також він додав, що комісійні, які отримали різні агенти за перехід Реброва в Аль-Айн, дуже серйозні, мова йде про мільйони. Тому сподіватися, що агенти повернуть гроші Аль-Айну і з Ребровим розірвуть контракт, не варто.

Нагадаємо, 1 та 4 вересня Україна зіграє з Казахстаном та Францією у рамках відбору на ЧС-2022. Наставника у команди ще немає, а заявку на матчі формував Комітет національних збірних.