Трансфер украинских футболистов в Европу – это всегда громкое событие, празднование которого не пропустит ни один футбольный фанат. Это дает надежду, что на футбольном небосклоне появится новая звезда, которая будет защищать желто-синие цвета.

Кстати Шевченко в Милан, Ребров – тренер на Евро-2020: сенсационная причина конца сказки в Ференцвароше

За 30 лет независимости украинским игрокам удалось продемонстрировать, что они могут не только играть в лучших чемпионатах, но и покорять самые высокие футбольные вершины.

Андрей Шевченко

Легендарного Шеву знает вся футбольная общественность. Он стал кумиром не только миллионов украинцев, но и детей со всего мира, некоторые из которых уже превратились в звездных футболистов – например, Джек Гриллиш, за которого Манчестер Сити выложил 100 миллионов фунтов. Трудно не любить нападающего, который забивает такие шедевры, обыграв всю звездную защиту Ювентуса и не оставив шансов самому Джанлуиджи Буффону:

Знаменитый гол Андрея Шевченко: смотрите видео

Андрей начинал свою карьеру под опекой Валерия Лобановского. Метр сумел раскрыть потенциал молодого парня, увидеть которого в своих рядах захотел Милан. Форвард, который оформлял хет-трик в гостях грозной Барселоны и заставлял грустить Оливера Кана, заслуживал внимания.

Легендарный матч с Баварией​ / Фото Getty Images

На "Сан-Сиро" Шевченко стал настоящим любимцем, футболки с его фамилией были лучшим подарком для тысяч фанатов. Для вратарей соперника Андрей превратился в настоящий кошмар, а решающий пенальти в финале Лиги чемпионов в ворота того же Буффона навсегда останется в футбольных летописях.

Счастливый герой финала Лиги чемпионов​ / Фото Getty Images

"Золотой мяч", неудачный финал против Ливерпуля, вояж в Челси, возвращение в Динамо и яркая вспышка на Евро-2012 против Швеции – карьеру Шевченко знает наизусть каждый украинский фанат. Впрочем, историю легендарного Шевченко-игрока продолжает Шевченко-тренер: на Евро-2020 он вывел Украину в четвертьфинал, побеждал Испанию и Португалию и играл на равных с действующими чемпионами мира – Францией. Его сердце зовет родной "Сан-Сиро", и хочется верить, что возвращение Шевченко на любимый стадион будет триумфальным.

Последняя сказка на Евро-2012 / Фото Getty Images

Сергей Ребров

Дуэт Шевченко – Ребров был главным оружием лучшего Динамо Лобановского, но осилить трансфер двух талантливых футболистов мог себе позволить только гранд. После сказки в паре с Шевой и перехода Андрея в Милан Ребров отправился на Туманный Альбион и одел футболку Тоттенхэма.

Ребров – звезда Тоттенхэма / Фото Getty Images

Полностью проявить себя Реброву помешали обстоятельства и смена главного тренера. 10 голов в 59 матчах – не тот результат, которого ожидали фанаты и сам Сергей. Поездка в турецкий Фенербахче также не стала звездным восхождением на вершину – 4 гола в 38 матчах. Затем был лондонский Вест Хэм, закрепиться в котором надолго так и не удалось.

Новый лондонский этап​ / Фото Getty Images

Как и Шевченко, после не слишком удачной карьеры в Англии Ребров вернулся в Динамо, где сумел реабилитироваться. 20 голов в 58 матчах – хороший результат для игрока, который находится уже далеко не в расцвете сил.

Удачное возвращение домой​ / Фото Динамо

Впоследствии Ребров возглавит родной столичный клуб, приведет его к победам в чемпионате и Кубке, а затем установит гегемонию Ференцвароша в Венгрии. Стать тренером сборной ему помешал лишь контракт с Аль-Айном, но тренерский мостик главной команды страны – лишь вопрос времени.

Карьера тренера у Реброва складывается хорошо / Фото Динамо

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Олег Лужный

Бойца правого фланга, который в одиночку мог закрывать всю бровку и не давал спуску даже звездным соперникам, помнят все. В лондонский Арсенал капитан Динамо Лобановского перешел в 31 год. Легендарный Арсен Венгер был поражен трудолюбием и неуступчивостью защитника, поэтому пригласил его в качестве замены Ли Диксону.

Остановить Лужного было трудно​ / Фото Getty Images

За "канониров" Лужный сыграл более 100 матчей, стал чемпионом АПЛ и поднял над головой Кубок Англии. Твердым основным бойцом Арсенала он не стал, но фанаты клуба навсегда запомнили украинца, который оставлял на поле все силы.

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Следующим в карьере Лужного был новичок АПЛ Вулверхэмптон, за который он провел лишь 10 матчей в сезоне 2003/2004. После этого футболист получил предложение стать играющим тренером латвийской Венты, но после начала финансовых проблем клуба покинул команду и решил повесить бутсы на гвоздь.

Бой с бывшими партнерами​ / Фото Getty Images

Анатолий Тимощук

Капитану Шахтера, а потом и Зенита Анатолию Тимощуку посчастливилось получить приглашение от грозной мюнхенской Баварии. Воспитанник луцкого футбола сыграл за "роттен" более 100 матчей, был финалистом Лиги чемпионов, когда Бавария проиграла Челси, а в следующем сезоне таки поднял над голой желанный "ушастый" титул сильнейшей команды Европы.

Осуществление мечты / Фото Getty Images

После победы в Лиге чемпионов Тимощук получил множество предложений от европейских клубов, но решил вернуться в Зенит, где до сих пор работает тренером.

Андрей Воронин

Почти всю свою карьеру звездный украинский нападающий провел в Европе. Он очень рано уехал в Германию, а стремительный карьерный рост начался с Майнца, где он познакомился с нынешним наставником Ливерпуля Юргеном Клоппом. Промежуточным этапом стал Кельн, после которого украицна пригласил леверкузенский Байер, в котором талант Воронина засиял на полную.

Радость бомбардира / Фото Getty Images

Скорость и бойцовский характер украинца привлекли внимание Ливерпуля: мерсисайдцы предложили ему контракт на 4 года с общей зарплатой в 5 миллионов евро.

Неудержимый украинец​ / Фото Getty Images

Но карьера на "Энфилде" не сложилась: футболист много жаловался на климат и менталитет британцев, а пресса не пропускала возможности донимать Андрея за промахи. Хотя вояж в Герту спасением не стал и мерсисайдцы продали Воронина московскому Динамо, фамилия украинца хорошо известно в футбольной Европе.

Возвращение в Германию / Фото Getty Images

Дмитрий Чигринский

Трансфер молодого защитника Шахтера и сборной Украины Чигринского в звездную Барселону поднял настоящий фурор. Видеть Дмитрия в футболке "блаугранас" хотел сам Хосеп Гвардиола!

Украинский великан в сильнейшей команде мира​ / Фото Getty Images

Испанский тренер был готов дать "Чигре" время на адаптацию, но клубное руководство имело другое мнение. Боссы клуба уже через год решили продать его обратно в Шахтер за 15 миллионов евро, чем изрядно разозлили Гвардиолу. Прощание с Чигринским стало одной из весомых причин ухода Хосепа из Барселоны.

Евгений Коноплянка

Перехода талантливого вингера в европейский клуб ждал каждый украинский болельщик. После финала Лиги Европы и банкротства Днепра футболист Евгений Коноплянка одел футболку испанской Севильи. Казалось, все идеально – техничный чемпионат, команда всегда борется за верхние места, Евгений забил Барселоне в матче за Суперкубок УЕФА.

Гол Коноплянки в ворота Барселоны: смотрите видео

Но украинец не сумел выиграть конкуренцию у Банеги и Крон-Дели, поэтому со временем решил продолжить карьеру в немецком Шальке. Здесь он снова стал заложником требований тренеров и собственных способностей. Украинский вингер прекрасно играет в атаке, но в Европе игроки на его позиции активно отрабатывают и в защите.

Борьба с земляком​ / Фото Getty Images

Обстоятельства и характер помешали Евгению раскрыться в Европе на полную, поэтому он вернулся в Украину и присоединился к донецкому Шахтеру, где его начали донимать травмы.

Андрей Ярмоленко

Еще один фланговый хавбек, на европейскую карьеру которого украинцы возлагали большие надежды. Трансфер в дортмундскую Боруссию и дебютный красавец-гол в матче Лиги чемпионов против Тоттенхэма выглядели очень перспективно.

Чудо-гол в ворота Тоттенхэма: смотрите видео

28-летний вингер из-за травм и не всегда яркой игры не смог стать незаменимым винтиком в механизме "шмелей". Уже через год Андрей поехал покорять Туманный Альбион в футболке Вест Хэма.

Травмы – спутники Ярмоленко в Вест Хэме / Фото Getty Images

Андрей стал самым высокооплачиваемым игроком "молотов", но травмы снова не дали ему раскрыться по полной. Сейчас Андрей проводит последний сезон в составе Вест Хэма и пытается доказать, что заслужил находиться на таком высоком уровне.

Руслан Малиновский

Пушка Руслана громко прозвучала на всю Европу. Переход хавбека с луганской Зари в Генк стал настоящим карьерным трамплином. В Бельгии Малиновский быстро стал лидером команды, а слава о его ударах, от которых едва не рвется сетка, дошла даже до именитых грандов.

Хавбек с пушечным выстрелом / Фото Getty Images

Повышения долго ждать не пришлось – Руслан стал игроком Аталанты. Город, тренер и команда идеально подошли для нашего футболиста. Джан Пьеро Гасперини обожает Руслана, партнеры по команде шутят, что издалека не бьют, потому что для этого есть "Малина", а жена футболиста открыла в Бергамо ателье и собирается провести здесь всю жизнь.

Карьера Малиновского складывается наилучшим образом, а его выстрел почувствовал на себе даже Ювентус во главе с самим Криштиану Роналду!

Гол Малиновского в ворота Ювентуса: смотрите видео

Александр Зинченко

Переход 19-летнего хавбека Александра Зинченко в звездный Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы стал настоящей сенсацией. Никто не понимал, как он оказался в Манчестере и как собирается пробиваться в основу одной из сильнейших команд планеты.

Выиграть конкуренцию Зинченко сначала не мог, да и должен был адаптироваться к европейскому футболу. Манчестер Сити отдал его в аренду в ПСВ, которая прошла не слишком удачно – он не имел игрового времени, на которое надеялся.

ПСВ – неудачный, но важный период в карьере Зинченко / Фото Getty Images

Вернувшись в Манчестер, Александр Зинченко получил новые предложения аренды, но, к удивлению всего футбольного мира, решил остаться в лагере "горожан" и бороться за место под солнцем. Хосеп Гвардиола оценил характер украинца и стал чаще выпускать его на поле, но на довольно непривычной позиции левого защитника. Александр справился и с этим, завоевав симпатии фанатов на "Этихад".

Обладатель трофеев / Фото Манчестер Сіті

Сейчас уже конкурентам нужно усиленно работать, чтобы отвоевать у Зинченко место в основе, а несколько трофеев и финал Лиги чемпионов выглядят серьезным достижением, которое позволяет спортсмену стать в футбольной истории Украины на один уровень с Андреем Шевченко.

Андрей Лунин

Талант молодого голкипера Днепра, а затем и Зари было заметно невооруженным глазом. Переход в европейский клуб все оценивали как вопрос времени, но трансфер Лунина в мадридский Реал стал настоящим шоком. Один миг – и Андрей является одноклубником Серхио Рамоса, Марсело, Карима Бензема и других звезд. Правда, и конкурент ему достался звездный – бельгиец Тибо Куртуа, у которого за плечами годы в Атлетико, Челси и сотни матчей на высшем уровне.

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Конкуренция дружбе не помеха​ / Фото Getty Images

Украинского таланта отправляли в аренду, но проявить себя он сумел лишь в Овьедо. Зинедин Зидан доверил Лунину место только в кубковом матче против Алькояно – королевский клуб потерпел крах от более чем скромной команды. "На орехи" от фанатов досталось и голкиперу.

Трудолюбие Лунина отмечают все​ / Фото Getty Images

Но это не сломило нашего вратаря. На тренерский мостик команды пришел Карло Анчелотти, которому нравится талант и трудолюбие Андрея. И хотя клуб продлил контракт с Куртуа, с новым тренером Лунин может рассчитывать на справедливую конкуренцию с бельгийцем, в которой твердо намерен победить.

Роман Яремчук

Еще один украинский футболист, для которого бельгийский чемпионат сыграл роль стремительного карьерного трамплина. В чемпионате Украины дела Яремчука шли не идеально, поэтому он решил рискнуть и пробивать себе окно в Европу. Выбор Гента стал более чем удачным.

В Генте Роман стал настоящей звездой / Фото Getty Images

Переезд в новый чемпионат и удачная игра на острие атаки привлекли внимание Андрея Шевченко, который стал вызывать Романа в сборную Украины и сделал основным нападающим "желто-синих". Впоследствии именно Шевченко рекомендует Роману выбрать Бенфику, президентом которой является его друг Руй Кошта.

Новый долгожданный виток спортивной карьеры​ / Фото Бенфіка

В свои 25 лет Яремчук стал нападающим высокого класса и надел футболку европейского гранда. В дебютной игре против Спартака он организовал гол, а в чемпионате стартовал с гола и результативной передачи. Лиссабонский клуб в восторге от украинца и принял его с распростертыми объятиями, что уже в скором времени станет для него залогом покорения новых футбольных вершин Европы.