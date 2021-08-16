Підбором гравців займався Комітет національних збірних, адже головного тренера в збірної України ще немає. У списку є сюрпризи: у резервному переліку є захисник празької Славії Тарас Качараба, хавбек Зорі Владислав Кочергін, Євген Коноплянка і Данило Сікан з Шахтаря і ще 4 футболісти.

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Окрім того, у списку відсутній Марлос, якого критикували за невдалу гру на Євро-2020.

Загалом у заявці є 24 гравці, ще 8 – у резервному списку.

Основний список гравців збірної України на матчі проти Казахстану і Франції:

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін.

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Едуард Соболь.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Тарас Степаненко, Руслан Маліновський, Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Олександр Зубков, Ігор Харатін.

Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик.

Резервний список: Євген Макаренко, Віктор Коваленко, Євген Коноплянка, Юхим Конопля, Данило Сікан, Тарас Качараба, Богдан Михайліченко, Владислав Кочергін.

Матчі проти Казахстану і Франції відбудуться 1 та 4 вересня відповідно.