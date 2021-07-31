Манчестер Сіті продовжує готуватися до сезону 2021/22. До команди приєднався український футболіст Олександр Зінченко.

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Зінченко провів на Євро-2020 усі 5 матчів (останій проти Англії 3 липня), тому потребував тривалого відпочинку. Втім, поступово входити у робочий режим в нього не вийде – на першому ж тренуванні йому довелося виконувати важкі вправи зі штангою.

Зазначимо, вже 7 серпня Манчестер Сіті побореться з Лестером за Суперкубок Англії.