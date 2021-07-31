Український нападник Гента Роман Яремчук вже скоро стане гравцем Бенфіки. Його помітили у аеропорту Лісабона разом з дружиною та генеральниим директором клубу Руї Педро Бразою.

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Раніше у ЗМІ лунала інформація, що сума трансферу складе 15 мільйонів євро, хоча бельгійці не хотіли відпускати українця менш ніж за 25 мільйонів. Зараз клуби узгоджують останні деталі, щоб остаточно закрити угоду.

У минулому сезоні Яремчук зіграв за Гент 43 матчі, забив 23 голи та віддав 8 результативних передач.

Зазначимо, що 4 та 10 серпня Бенфіка гратиме у кваліфікації Ліги чемпіонів проти московського Спартака, тож Яремчук може допомогти своїй команді вибити російський клуб.