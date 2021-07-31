Манчестер Сити продолжает готовиться к сезону 2021/22. К команде присоединился украинский футболист Александр Зинченко.

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Зинченко провел на Евро-2020 все 5 матчей (последний против Англии 3 июля), поэтому нуждался длительного отдыха. Впрочем, постепенно входить в рабочий режим у него не получится – на первой же тренировке ему пришлось выполнять тяжелые упражнения со штангой.

Отметим, уже 7 августа Манчестер Сити поборется с Лестером за Суперкубок Англии.