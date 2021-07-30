Боси Манчестер Сіті хочуть захистити себе від неприємних сюрпризів та отримати гарантію, що трансферні баталії жодним чином не зачеплять лідерів команди.

Цікаво Зозуля знайшов собі новий клуб – неочікуване продовження кар'єри українця

Згідно інформації джерел, "містяни" готові запропонувати довгострокові угоди Едерсону, Діашу, Стоунзу та Фодену. Українського універсала Олександра Зінченка наразі в цьому списку немає.

Також зазначається, що Едерсон може взагалі отримати найдовшу угоду в історії клубу – його контракт чинний до літа 2025-го року, а клуб пропонує йому пролонгацію ще на 3 роки.

Зазначимо, що контракт Зінченка з Манчестер Сіті завершиться через 3 роки. Можливо, такий тривалий термін дії угоди з українцем наразі не робить переговори з лідером збірної України пріоритетними.