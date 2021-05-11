Головний тренер "вершкових" пояснив, чого чекає від голкіпера та запевнив, що вірить у його талант та хороше майбутнє.

Цікаво Лунін отримав в Реалі кумедне прізвисько: постарався Рамос

"Зідан пояснив мені своє бачення футболу, розповів, як я повинен грати і вибирати позицію. Це те, чого він вимагає від воротарів. Він говорить мені, що я тут, тому що я на це заслуговую, що я повинен продовжувати працювати і бути готовим, бо у будь-який момент я можу вийти на поле.

Матч в Реалі вартує 10 матчів в будь-якому іншому клубі. Сподіваюся, я зможу зіграти багато поєдинків у цьому клубі, виграти багато титулів і подати приклад українським юним футболістам", – сказав Андрій.

Зараз в активі Луніна лише 1 матч у футболці Реала – команда ганебно вилетіла з Кубка Іспанії від Алькояно.