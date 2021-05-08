За словами Луніна, прізвисько йому дав капітан Реала Серхіо Рамос, а причиною став його зовнішній вигляд.

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"Є ж українська чи російська мафія. По-перше, я звідси, а по-друге, я купив якось новий костюм – повністю чорний. Напівкласика.

Заходжу в роздягальню, а в цей момент там сиділи Рамос і Модріч. Серхіо сказав до мене: "Мафіозо". Відтоді мене досить часто називають мафіозо", – розповів Андрій.

Нагадаємо, наразі Андрій зіграв за Реал лише в 1 офіційному матчі. "Вершкові" тоді сенсаційно поступилися Алькояно та вилетіли з Кубка Іспанії.