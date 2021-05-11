Главный тренер "сливочных" объяснил, чего ждет от голкипера и заверил, что верит в его талант и хорошее будущее.

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"Зидан объяснил мне свое видение футбола, рассказал, как я должен играть и выбирать позицию. Это то, что он требует от вратарей. Он говорит мне, что я здесь, потому что я на это заслуживаю, что я должен продолжать работать и быть готовым , потому что в любой момент я могу выйти на поле.

Матч в Реале стоит 10 матчей в любом другом клубе. Надеюсь, я смогу сыграть много матчей в этом клубе, выиграть много титулов и подать пример украинским юным футболистам", – сказал Андрей.

Сейчас в активе Лунина только 1 матч в футболке Реала – команда позорно вылетела из Кубка Испании от Алькояно.