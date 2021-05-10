Клубам, які захочуть бачити Трубіна у своїй формі, доведеться багато заплатити. Інші варіанти Шахтар не розглядає.

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Нехай роблять пропозицію, а ми подивимось, на якій цифрі в нас почнуть здавати нерви. Якщо ми відчуємо, що це цифра, коли ми вже починаємо нервувати, то одразу візьмемо літак і медобслуговування нашим коштом, – сказав Рінат Ахметов.

Нагадаємо, у поточному сезоні Трубіну вдалося потіснити з основи Андрія Пятова. Інтерес до гокіпера вже проявляють Інтер та Мілан.