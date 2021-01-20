Чемпіонат Європи з футболу може бути знову перенесений. Причина чергового зриву змагань – пандемія COVID-19.

Експерт ВООЗ Сантьяго Мас-Кома прогнозує, що спортивні заходи, які планувалися у 2021 році, можуть бути перенесені. Про це він сказав у коментарі порталу Sport24.

До теми Шевченко озвучив завдання збірної на Євро-2020: в України амбітні плани

"Чи зможуть вакцини зупинити поширення COVID-19 – все ще велике питання. Ми знаємо, що вакциновані люди як і раніше сприйнятливі до інфекції, і вони, ймовірно, також зможуть заражати оточуючих. Досі ми точно не знаємо, чи зможуть вакцини знизити швидкість поширення хвороби і, якщо це станеться, то в якому розмірі.

Інший момент стосується швидкості, з якою в різних країнах зможуть розгорнути вакцинацію людей. Уже з'явилися проблеми з логістикою. Деякі країни визнають, що у них будуть проблеми з введенням другої дози через три тижні після першої. Своєю чергою фармацевтичні компанії відповідають, що вони не можуть гарантувати ефективність вакцини, якщо друга доза буде введена пізніше.

Розв'язання проблеми залежить не тільки від епідеміологічної ситуації в конкретній країні, але і від того, як довго люди будуть банально боятися літати. Ми знаємо випадки зараження в літаку попри те, що всі пасажири були протестовані перед зльотом. Тобто вірус передавався через інфікованих людей, у яких не було ніяких симптомів, тому тести і не спрацьовували.

В будь-якому, разі я б не став відкидати можливість нового відтермінування. Зрештою, не можна виключати можливість нових суворих локдаунів у деяких країнах, навіть з урахуванням того, які катастрофічні економічні та соціальні наслідки принесуть ці заходи", – заявив Мас-Кома.

Нагадаємо, раніше проведення Євро-2020 перенесли на 11 червня – 1 липня 2021 року.