Чемпионат Европы по футболу может быть снова перенесен. Причина очередного срыва соревнований – пандемия COVID-19.

Эксперт ВООЗ Сантьяго Масс-Кома прогнозирует, что спортивные мероприятия, которые планировались в 2021 году, могут быть перенесены. Об этом он сказал в комментарии порталу Sport24.

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"Смогут ли вакцины остановить распространение COVID-19 – все еще большой вопрос. Мы знаем, что вакцинированные люди по-прежнему восприимчивы к инфекции, и они, вероятно, также смогут заражать окружающих. До сих пор мы точно не знаем, смогут ли вакцины снизить скорость распространения болезни и, если это произойдет, то в каком размере.

Другой момент касается скорости, с которой в разных странах смогут развернуть вакцинацию людей. Уже появились проблемы с логистикой. Некоторые страны признают, что у них будут проблемы с вводом второй дозы через три недели после первой. В свою очередь фармацевтические компании отвечают, что они не могут гарантировать эффективность вакцины, если вторая доза будет введена позже.

Решение проблемы зависит не только от эпидемиологической ситуации в конкретной стране, но и от того, как долго люди будут банально бояться летать. Мы знаем случаи заражения в самолете несмотря на то, что все пассажиры были протестированы перед взлетом. То есть вирус передавался через инфицированных людей, у которых не было никаких симптомов, поэтому тесты не срабатывали.

В любом, случае я бы не стал отвергать возможность новой отсрочки. В конце концов, нельзя исключать возможность новых суровых локдаунов в некоторых странах, даже с учетом того, какие катастрофические экономические и социальные последствия принесут эти меры", – заявил Масс-Кома.

Напомним, ранее проведение Евро-2020 перенесли на 11 июня – 1 июля 2021 года.