Збірна України визначилася з командами, з якими зіграє товариські матчі перед Євро-2020.

Національна команда перед Євро-2020 зіграє три контрольні поєдинки. Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко у програмі "Головна команда. Різдвяні підсумки".

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Підопічні Андрія Шевченка поміряються силами з Бахрейном (23 травня), Північною Ірландією (3 червня) та Кіпром (7 червня). Усі три матчі відбудуться в Україні.

Нагадаємо, на Євро-2020 Україна гратиме у групі В. Суперниками "жовто-синіх" стануть Нідерланди, Австрія та Північна Македонія.