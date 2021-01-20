Наставник збірної України Андрій Шевченко вірить у вдалий виступ "жовто-синіх" на чемпіонаті Європи.

На думку Андрія Шевченка, на турнірі варто високо піднімати планку, а його команді під силу вийти з групи. Про це головний тренер збірної сказав у програмі "Головна команда. Різдвяні підсумки".

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"Будемо піднімати планку дуже високо. Завдання на Євро-2020 – вийти з групи. Дуже важливо, щоб провідні гравці були готові на 100%. Я тільки-но завершив дивитися матч Вест Хема, Ярмоленко віддав гольову, це хороший дзвіночок для нас. Я дивлюся за виступами Маліновського, Зінченка.

Вже почали роботу Динамо і Шахтар, інші команди. Мої помічники зараз поїдуть до Туреччини на перегляд кандидатів не тільки для національної команди – будемо дивитися перспективну молодь 15-16 років. Для цього взяли людину в штаб, яка координуватиме роботу молодіжних команд з національною.

У нас хороший, молодий склад. Якщо ми будемо готові добре, гравці будуть в тонусі, без травм – вийти з групи нам під силу. А далі все залежатиме від нашої готовності. Ми скучили за вболівальниками, дуже чекаємо і сподіваємося, що цього року вони повернуться на стадіони. Нам потрібна підтримка і у кваліфікації на чемпіонат світу, і на Євро. Чекаю повернення глядачів на стадіон", – сказав Шевченко.

Нагадаємо, за вихід із групи В на Євро-2020 Україна боротиметься з Нідерландами, Північною Македонією та Австрією.