Минулого року Вест Хем розглядав можливість придбання Миколи Матвієнка, але до переговорів між "молотами" та Шахтарем справа не дійшла.

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Тепер лондонці повернулися до кандидатури Матвієнка, оскільки потребують підсилення у лінію захисту, а Микола виглядає найбільш привабливим та цікавим варіантом на ринку. Як альтернативу йому Вест Хем також розглядає захисника Валенсії Муктара Діакабі.

Джерело повідомляє, що Вест Хем дуже давно спостерігає за Матвієнком, тому не буде скупитися на компенсацію, яку вимагатиме Шахтар.