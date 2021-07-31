Украинский нападающий Гента Роман Яремчук уже скоро станет игроком Бенфики. Его заметили в аэропорту Лиссабона вместе с женой и генеральниим директором клуба Руи Педро Брагой.

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Ранее в СМИ звучала информация, что сумма трансфера составит 15 миллионов евро, хотя бельгийцы не хотели отпускать украинца менее чем за 25 миллионов. Сейчас клубы согласовывают последние детали, чтобы окончательно закрыть сделку.

В прошлом сезоне Яремчук сыграл за Гент 43 матча, забил 23 гола и отдал 8 результативных передач.

Отметим, что 4 и 10 августа Бенфика будет играть в квалификации Лиги чемпионов против московского Спартака, поэтому Яремчук может помочь своей команде выбить российский клуб.