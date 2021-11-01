Як розповів головний тренер Бенфіки Жорже Жезуш, заміна Романа Яремука мала тактичний характер. На його думку, молодий конкурент Романа Рамуш має кращу швидкість та може створити більше небезпеку.

До речі Бенфіка драматично втратила перемогу: блідий тайм Яремчука і дежавю кутових

Ми вели у рахунку. Гонсалу Рамуш у грі Віторією Гімараєш був для мене найкращим гравцем. Не лише через те, як він грав, а й за його швидкість. Він молодий і міг за ці 45 хвилин створити більший тиск на суперника. Я вирішив, що Гонсалу більше підходить для контратакувальної гри, ніж Роман,

– сказав Жезуш.

Зазначимо, що через нічию з Ешторілом Бенфіка втратила лідерство у турнірній таблиці. Раніше повідомлялося, що молодого Рамуша хоче купити мюнхенська Баварія.