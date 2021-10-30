Вже на першій хвилині українець після навісу з правого флангу поборовся із захисниками Ешторіла – кутовий. Подача від прапорця стала фатальною для господарів. Лукас Веріссімо головою відправив м'яч у ціль.

Читайте також Аталанта врятувалася від поразки у компенсований час – Маліновський виконав ключовий пас: відео

Наступного гола довелося чекати аж до самої кінцівки. Знову кутовий, ті ж ворота, той же фланг. Щоправда, інша команда. Француз Лоренц Росьє вдало вистрибнув і врятував Ешторіл від поразки. Як наслідок, Бенфіка втратила шанс повернутися на перше місце. Тепер у Порту 26 очок, а в "орлів" на один пункт менше. Ешторіл йде четвертим з 19 балами.

Яремчук отримав від порталу WhoScored найнижчу оцінку з-поміж гравців, які вийшли у старті "орлів" – 6,27.

Чемпіонат Португалії, 10 тур

Ешторіл – Бенфіка 1:1

Голи: Росьє, 90 – Лукас Веріссімо, 2.