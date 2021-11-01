Зустріч Славії та Вікторії (Пльзень) запам'яталася неймовірними емоціями та відразу трьома вилученнями у складі гостей. Вже на 11-й хвилині Вікторія залишилася у меншості – з поля пішов Радім Ржезнік.

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Лише на 65-й хвилині Славії вдалося відкрити рахунок. Онджей Лінгр був найспритнішим під час подачі кутового. На 81-й та 90+1 хвилинах червоне світло побачили перед собою ще два гравці Вікторії. А на п'ятій компенсованій хвилині Міхаель Крменчік забив у ворота своєї колишньої команди.

Після 13 турів пльзеньська команда очолює турнірну таблицю з 33 очками. У команди Тараса Качараби на один пункт менше.

Чемпіонат Чехії, 13 тур

Славія – Вікторія Пльзень 2:0

Голи: Лінгр, 65, Крменчік, 90+5.