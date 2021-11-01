Как рассказал главный тренер Бенфики Жорже Жезуш, замена Романа Яремука носила тактический характер. По его мнению, у молодого конкурента Романа Рамуша лучшая скорость и может создать большую опасность.

Кстати Бенфика драматически потеряла победу: бледный тайм Яремчука и дежавю угловых

Мы вели в счете. Гонсалу Рамуш в игре Виторией Гимараеш был для меня лучшим игроком. Не только потому, как он играл, но и за его скорость. Он молод и мог за эти 45 минут оказать большее давление на соперника. Я решил, что Гонсалу больше подходит для этой игры, чем Роман,

– сказал Жезуш.

Отметим, что из-за ничьей с Эшторилом Бенфика потеряла лидерство в турнирной таблице. Ранее сообщалось, что молодого Рамуша хочет купить мюнхенская Бавария.