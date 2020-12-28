Форвард Гента Роман Яремчук шкодує, що не стримав емоцій у матчі проти Кортрейка.

Нападник збірної України Роман Яремчук перепросив у вболівальників за свою поведінку на своїй сторінці у Instagram.

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Вибачте, мені дуже соромно за свою поведінку. Я вибачаюся перед усіма вболівальниками, членами тренерського штабу і партнерами по команді, – написав Яремчук.

Нагадаємо, у матчі проти Кортрейка Євгена Макаренка Яремчук порушив правила проти серба Петара Голубовіча, який був без м'яча. Після перегляду моменту на відеоповторі арбітр показав українцеві червону картку.