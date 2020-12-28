Форвард Гента Роман Яремчук жалеет, что не сдержал эмоций в матче против Кортрейка.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук извинился перед болельщиками за свое поведение на своей странице в Instagram.

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Простите, мне очень стыдно за свое поведение. Я извиняюсь перед всеми болельщиками, членами тренерского штаба и партнерами по команде, – написал Яремчук.

Напомним, в матче против Кортрейка Евгения Макаренко Яремчук нарушил правила против серба Петар Голубовича, который был без мяча. После просмотра момента на видеоповторе арбитр показал украинцу красную карточку.