Троє гравців збірної України взяли участь у поєдинку Кортрейка та Гента (1:0). Одного з них, Романа Яремчука, було вилучено на 22-й хвилині зустрічі.

В основі господарів з'явився Євген Макаренко, а у складі гостей з перших хвилин вийшли Роман Яремчук та Роман Безус. Вже на 20-й хвилині український нападник опинився в епіцентрі скандалу. У боротьбі із сербом Петаром Голубовічем, який перебував без м'яча, Яремчук грубо порушив правила і передчасно залишив поле. Рефері після перегляду VAR вилучив українця. Востаннє Яремчук бачив перед собою червону картку ще у 2013-му, коли виступав у Першій лізі – тоді він захищав кольори Динамо-2.

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Кортрейк успішно скористався чисельною перевагою на початку другого тайму – Фаїз Селемані забив єдиний гол в зустрічі. Євген Макаренко та Роман Безус провели на полі весь поєдинок.

Перемога вивела Кортрейк на 8-му сходинку турнірної таблиці Ліги Жупіле. В активі команди Макаренка 26 очок. На один пункт менше у Гента, який йде 9-м.

Вилучення Яремчука:

Чемпіонат Бельгії, 19 тур

Кортрейк – Гент – 1:0

Гол: Селемані, 49.

Вилучення: Яремчук, 22.