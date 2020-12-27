Футболіст збірної України провів на полі весь другий тайм – це найбільший показник ігрового часу Ярмоленка за матч АПЛ у цьому сезоні.

Наприкінці першого тайму гості відкрили рахунок зусиллями Ніла Мопе. Одразу по перерві тренерський штаб Вест Хема випустив Андрія Ярмоленка та Мануеля Лансіні. І обидва гравці, які вийшли на заміну, організували гол у відповідь. Українець навісив з лівого флангу, аргентинець поборовся, а Бенджамін Джонсон відправив м’яч у сітку.

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Однак вже через десять хвилин Льюіс Данк знову вивів Брайтон вперед. Та все ж останнє слово було за командою Ярмоленка. Вест Хем виконав кутовий – чех Томаш Соучек головою замкнув подачу від прапорця.

2020-рік Вест Хем завершив на 10-й сходинці. В активі "молотків" – 22 пункти. Для Ярмоленка матч проти Брайтона став 7-м в АПЛ у поточному сезоні.

Чемпіонат Англії, 15 тур

Вест Хем – Брайтон – 2:2

Голи: Джонсон, 60, Соучек, 82 – Мопе, 44, Данк, 70.