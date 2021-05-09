За словами українсього форвада, останнім часом йому вдалося налагодити контракт з керівництвом Гента.

До речі Безус відкрив рахунок у Льєжі, проте Гент не втримав перемогу: відео

"Зараз у мене хороший контакт з технічним директором Гента Мішелем Луважі і головою клубу. Вони знають, чого я хочу, поважають мене. Якщо буде хороша пропозиція, вони будуть вирішувати.

Це не моя робота – говорити про це. Куди хочу піти? Конкуренція важлива, але я повинен почуватися впевнено. Хочу в команду, де у мене буде гарне оточення. Ще занадто рано говорити про це. Хто знає, можливо, залишуся в клубі", – сказав Яремчук.

Раніше Яремчук заявляв, що хоче змінити клуб вже цього літа. Серед претендентів на українця були Спортінг, Галатасарай, Рома та інші клуби.