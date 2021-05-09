По словам украинского форвада, в последнее время ему удалось наладить контракт с руководством Гента.

Кстати Безус открыл счет в Льеже, однако Гент не удержал победу: видео

"Сейчас у меня хороший контакт с техническим директором Гента Мишелем Луважи и председателем клуба. Они знают, чего я хочу, уважают меня. Если будет хорошее предложение, они будут решать.

Это не моя работа – говорить об этом. Куда хочу уйти? Конкуренция важна, но я должен чувствовать себя уверенно. Хочу в команду, где у меня будет хорошее окружение. Еще слишком рано говорить об этом. Кто знает, возможно, останусь в клубе", – сказал Яремчук.

Ранее Яремчук заявлял, что хочет сменить клуб уже этим летом. Среди претендентов на украинца были Спортинг, Галатасарай, Рома и другие клубы.