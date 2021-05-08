На старті зустрічі Безус відкрив рахунок. На заключній стадії затяжної атаки Алессіо Кастро-Монтес видав класний пас на Романа, а той у падінні забив третій гол у сезоні в Лізі Жупіле.

Читайте також Геніальний диспетчер та Український Зідан: яким був шлях Рикуна у збірній

По перерві господарі перевернули гру і двічі вразили ворота Гента. На 80-й хвилині Вадіс Оджиджа-Офое міг врятувати гостей від поразки, але не реалізував пенальті.

WhoScored оцінив гру українців хорошими балами. Безус визнаний найкращим у команді з показником у 7,43. Яремчук став третім серед "буйволів" – 6,83.

Гол Безуса

Чемпіонат Бельгії, плей-оф за єврокубки (тур 2)

Стандард – Гент 2:1

Голи: Амалла, 61, Баліквіша, 77 – Безус, 8