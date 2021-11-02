Як розповів Селезньов, Закарлюка опікувався ним у київському Арсеналі. Хавбек навчав Євгена та постійно підказував, щоб згодом нападник передав досвід наступному поколінню молодих футболістів.

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Я на його могилі плакав дуже довго, години дві. У мене почалася істерика. Це дуже порядна, чесна, справедлива людина. Він – мій вчитель. Закарлюка та Мізін зробили з мене футболіста, вони щось у мені побачили,

– сказав Селезньов.

В одному матчі з Ворсклою за рахунку 2:2 на останній хвилині Арсенал заробив пенальті. Ветерани наполягли, щоб бив Євген. Форвард реалізував момент, команда перемогла, а він здобув впевненість у своїх силах.

На думку футболіста, саме "прочухан" від старших колег дав йому впевненість, яка зробила його кар'єру успішною.