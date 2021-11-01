Президент СК Дніпро-1 Юрій Береза запевнив, що не буде заважати Артему Довбику перейти у більш сильний клуб. Єдина умова – клуб має отримати вигідну пропозицію.

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Пропозиції були, наприклад турецький Трабзонспор цікавився Довбиком, але СК Дніпро-1 не влаштувала фінансова сторона питання. Артем є важливим гравцем основного складу команди і коштує набагато більше, ніж було запропоновано, але ми відкриті до дійсно вигідних пропозицій,

– сказав Береза.

СК Дніпро-1 сподівається, що Артем дограє сезон 2021/22 у складі дніпрян, але якщо клуб отримає гідну пропозицію і гравець виявить бажання, то дозволить йому піти вже під час зимового трансферного вікна.

Нагадаємо, гол Довбика вивів Україну в 1/4 фіналу Євро-2020. Після цього до нього почали проявляти увагу закордонні клуби.