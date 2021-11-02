Как рассказал Селезнев, Закарлюка взял его под опеку в киевском Арсенале. Хавбек учил Евгения и постоянно подсказывал, чтобы впоследствии нападающий передал опыт следующему поколению молодых футболистов.

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Я на его могиле плакал очень долго, часа два. У меня началась истерика. Это очень порядочный, честный, справедливый человек. Он – мой учитель. Закарлюка и Мизин сделали из меня футболиста, они что-то во мне увидели,

– сказал Селезнев.

В одном матче с Ворсклой при счете 2:2 на последней минуте Арсенал заработал пенальти. Ветераны настояли, чтобы бил Евгений. Форвард реализовал момент, команда победила, а он обрел уверенность в своих силах.

По мнению футболиста, именно "взбучка" от старших коллег дала ему уверенность, которая сделала его карьеру успешной.