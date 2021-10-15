За словами таланта, пропозиція Сирії досі актуальна. Команда готова прийняти його з відкритими обіймами, але футболіст не уявляє, як захищатиме кольори цієї країни.

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Ця пропозиція досі в силі. Там дуже хочуть, щоб я пішов назустріч і дав добро. Але я поки не можу ухвалити таке рішення. Це батьківщина тата і я дуже поважаю те, що я їм цікавий. Однак я народився і виріс в Україні і вважаю себе більше українцем. Чи слідкую я за виступами збірної Сирії? Якщо чесно – ні,

– розповів Ауссі.

Нагадаємо, Алан Ауссі народився в Україні та є вихованцем донецького Шахтаря. У 2018 році перебрався до київського Динамо. Ауссі викликали у юнацькі збірні України U-17 і U-19, де він навіть виводив команду на поле з капітанською пов'язкою.