По словам таланта, предложение Сирии до сих пор актуально. Команда готова принять его с распростертыми объятиями, но футболист не представляет, как будет защищать цвета этой страны.

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Это предложение еще в силе. Там очень хотят, чтобы я пошел навстречу и дал добро. Но я пока не могу принять такое решение. Это родина отца и я очень уважаю то, что я им интересен. Однако я родился и вырос в Украине и считаю себя больше украинцем. Слежу ли я за выступлениями сборной Сирии? Если честно – нет,

– рассказал Аусси.

Напомним, Алан Аусси родился в Украине и является воспитанником донецкого Шахтера. В 2018 году перебрался в киевское Динамо. Аусси вызывали в юношеские сборные Украины U-17 и U-19, где он даже выводил команду на поле с капитанской повязкой.