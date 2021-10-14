Раніше повідомлялося, що через завершення контракту з УАФ між Павелком та Шевченком виник конфлікт. Сам президент УАФ повідомляє, що їхні стосунки не постраждали, а в майбутньому фахівець може знову очолити команду.

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Сподіваюся, що через деякий час Шевченко попрацює в різних системах футболу, і ми обов'язково побачимо його тренером національної збірної. Це дуже яскрава фігура у світовому і європейському футболі, і буде дуже корисно, щоб він отримав додатковий досвід в інших клубах або збірних, і повернувся ще більш досвідченим, щоб Україна дійшла не до чвертьфіналу, а вже до фіналу і там боролася за перемогу на чемпіонаті світу або Європи,

– сказав Павелко.

Нагадаємо, 1 серпня Андрій Шевченко повідомив про завершення контракту з УАФ. Асоціація не стала продовжувати з ним співпрацю, а шукала інші варіанти.

Кандидатом номер один був Сергій Ребров, але йому не вдалося покинути Аль-Айн. В результаті команду довірили Олександру Петракову.