Після жовтневих матчів збірних УЄФА оновив FedEx Performance Zone – рейтинг футболістів.
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Найвище з-поміж усіх гравців збірної України опинився Андрій Ярмоленко – 41 місце. Потім розташувався Роман Яремчук – 73 місце.
Микола Матвієнко опинився на 112 позиції, а Тарас Степаненко займає 132 місце.
У рамках відбору на ЧС-2022 Україна зіграє ще одни матч – на виїзді проти Боснії та Герцеговини. Поєдинок відбудеться 16 листопада.