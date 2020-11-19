Колишній наставник донецького Олімпіка та львівських Карпат Роман Санжар прокоментував скасування матчу 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна.

"Складно судити про цю ситуацію зі сторони. Звичайно, хотілося, щоб рішення було таким, щоб матч все-таки відбувся. Але зараз залишається тільки прийняти ситуацію такою, яка вона є. І найголовніше, побажати здоров'я хлопцям, які захворіли, щоб вони швидше повернулися в стрій.

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У будь-якому випадку, тренерський штаб вирішив кадрову проблему, тому що Андрій Шевченко напередодні заявляв, що Україна в змозі заявити на гру 13 здорових футболістів. Упевнений, що для гравців молодіжної збірної, які отримали екстрений виклик в національну збірну, це стало б найсильнішою мотивацією, і команда отримала б гарне підсилення. Упевнений, в будь-якому випадку Україна в цьому матчі виглядала б гідно і змогла домогтися позитивного для себе результату.

УЄФА має поставитися з розумінням до ситуації, в якій опинилася збірна України. У всьому світі зараз відбувається така ситуація з коронавірусом, тому треба з неї знайти гідний вихід, адже все одно в першу чергу все повинно вирішуватися на футбольному полі.

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Упевнений, про технічну поразку мова не повинна йти, як і про жеребкування, адже це звичайна лотерея", – сказав Санжар у коментарі порталу Команда1.