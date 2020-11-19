Схоже на те, що на вирішення долі результату скасованого матчу 6 туру Ліги націй між Швейцарією та Україною довго чекати не доведеться.

Союз європейських футбольних асоціацій вже незабаром оголосить рішення щодо скасованого матчу між Швейцарією та Україною, повідомляє Футбол NEWS.

Всі тести збірної на COVID-19 по прибутті в Україну виявилися негативними, – УАФ

Футбольний світ може почути кінцеве рішення вже завтра, 18 листопада.

Нагадаємо, що поєдинок заборонила проводити влада кантону Люцерн через спалах COVID-19 в таборі збірної України. Разом з тим, передбачені регламентом 13 здорових гравців у розпорядженні Шевченка були, а УЄФА спочатку погодився на проведення матчу. Згодом сам УЄФА і скасував матч.

Зазначимо, що повторного тестування швейцарська сторона не проводила, а по прибутті в Україну сертифікована УЄФА лабораторія не виявила COVID-19 ні в кого в українській делегацій. Негативними виявилися і тести Мораєса та Кривцова, чиї результати в Швейцарії були позитивними.