Серед гравців та делегації збірної України, які учора прибули до Києва через скасування матчу 6-го туру Ліги націй проти Швейцарії, хворих на COVID-19 не виявили.

Учора, 18 листопада, одразу по прибутті в Україну всі члени української делегації здали ПЛР-тести на COVID-19, повідомляє офіційний сайт УАФ.

"Я не міг уявити, що матч скасують", – Шевченко розповів про брак поваги до збірної України

Тестування проводили фахівці лабораторії, яка сертифікована УЄФА в Україні. Після обробки тестів Українську асоціацію футболу повідомили, що всі результати негативні.

Негативний результат і в Сергія Кривцова та Жуніора Мораеса, чиї тести у Швейцарії показали позитивний результат, хоча вони перехворіли на COVID-19 і не могли заразитися повторно за такий короткий проміжок часу.

Нагадаємо, що матч 6-го туру Ліги націй Швейцарія — Україна було скасовано у зв’язку з тим, що лікар швейцарського кантону Люцерн помістив збірну України на карантин через позитивні тести у трьох гравців української команди. Як зазначає УАФ, у Швейцарії відмовилися робити повторне тестування футболістам та членам делегації, в яких були негативні результати.

Футбольний юрист: Збірна Швейцарії ближче до технічної поразки, ніж Україна

В результаті УЄФА скасував матч, хоча раніше дав дозвіл на його проведення, а в розташуванні збірної було як мінімум 13 гравців з негативним результатом, як того вимагає регламент змагань.