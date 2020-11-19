Бывший наставник донецкого Олимпика и львовских Карпат Роман Санжар прокомментировал отмену матча 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина.

"Сложно судить об этой ситуации со стороны. Конечно, хотелось, чтобы решение было таким, чтобы матч все-таки состоялся. Но сейчас остается только принять ситуацию такой, какая она есть. И самое главное, пожелать здоровья ребятам, которые заболели, чтобы они быстрее вернулись в строй.

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В любом случае, тренерский штаб решил кадровую проблему, так как Андрей Шевченко накануне заявлял, что Украина в состоянии заявить на игру 13 здоровых футболистов. Уверен, что для игроков молодежной сборной, которые получили экстренный вызов в национальную сборную, это стало бы сильным мотивацией, и команда получила бы хорошее усиление. Уверен, в любом случае Украина в этом матче выглядела бы достойно и смогла бы добиться положительного для себя результата.

УЕФА должен отнестись с пониманием к ситуации, в которой оказалась сборная Украины. Во всем мире сейчас происходит такая ситуация с коронавирусом, поэтому надо из нее найти достойный выход, ведь все равно в первую очередь все должно решаться на футбольном поле.

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Уверен, о техническом поражении речь не должна идти, как и о жеребьевке, ведь это обычная лотерея", – сказал Санжар в комментарии порталу Команда1.