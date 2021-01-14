УПЛ, Білорусь та Кіпр: які варіанти були в Мілевського для продовження кар'єри
Колишній нападник збірної України Артем Мілевський розповів, чому вирішив продовжити кар'єру саме в Минаї.
Ужгородський Минай зробив Мілевському найбільш конкретну пропозицію, через що форвард вирішив продовжити кар'єру саме в цьому клубі. Про це він розповів в інтерв'ю ТаТоТаке.
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Найсерйозніша пропозиція була від Миная, найбільш реальна. Спасибі керівництву. Це новий старт. Думаю, все буде добре.
У мене були три пропозиції з УПЛ. У мене була дуже гарна пропозиція залишитися в Білорусі. З топ-клубу. Ще на Кіпрі хороший варіант. Тобто варіанти були, але зосередилися на Україні", – розповів Мілевський.
За інформацією джерела, інтерес до футболіста проявляли Рух, Колос та БАТЕ. Контракт Мілевського з Минаєм розрахований на 1,5 роки.
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