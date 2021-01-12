Артем Мілевський 12 січня відзначає свій день народження. У футболці головної команди країни він провів 50 матчів. У день народження Артема пригадуємо п’ять найбільш пам’ятних і знакових його поєдинків у складі збірної.

Дебютний, 19.06.2006

Прем’єрні матчі бувають різними. У когось вони припадають на спаринги з далеко не найсильнішими суперниками або на поєдинки, які нічого не значать. Кар’єра Мілевського у національній збірній України почалася з особливої сторінки. 21-річний Артем дебютував у матчі Чемпіонату світу! Нехай нападник вийшов на заключні чотири хвилини двобою із Саудівською Аравією (4:0), зате ці кілька хвилин для форварда стали незабутніми, – пише Збірна24.

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Україна вперше перемогла на Мундіалі і зробила це максимально переконливо. Олег Блохін вирішив замінити легенду Андрія Шевченка (який тоді забив один із голів) і випустив на 86-й хвилині представника нового покоління. Чудовий зачин нешаблонного футбольного шляху.

"Хоч декілька хвилин, зате відчуття складно передати… Дебют у збірній, та ще й на Мундіалі! Той турнір справив на мене дуже сильне враження. Якщо футболіст хоч раз зіграє на Чемпіонаті світу, у нього обов'язково з'явиться бажання спробувати ще раз через чотири роки", – згадував Артем в інтерв’ю.

Епохальний, 26.06.2006

Припустимо, вас попросять згадати найяскравіший кадр з ігрової кар’єри Артема Мілевського. Можна припустити, що відсотків 90 респондентів одразу побачать перед очима фантастичну мить – Мілевський із грізним обличчям прикладає до губ вказівний палець. Щойно він реалізував неймовірний пенальті у ворота збірної Швейцарії і розмочив рахунок у Кьольні – кількома хвилинами раніше дуелі воротарям програли Андрій Шевченко та Марко Штреллер!

…Минає всього тиждень після дебюту. Блохін знову випускає молодого нападника на заміну. Щоправда, антураж зовсім інший – замість розбитих саудитів мотивовані швейцарці. На табло горять "нулі" і триває 111 хвилина екстратайму 1/8 фіналу Чемпіонату світу. Безперечно, це оціночне судження, втім саме "паненка" у виконанні 21-річного форварда додала впевненості партнерам. Того вечора Україну було не зупинити – 3:0 і "сухий" рекорд Олександра Шовковського!

Гольовий, 06.02.2008

Через півтора роки Мілевський відзначився першим голом за "синьо-жовтих". Абсолютно рядовий товариський матч проти Кіпру, який став для форварда 12-м у національній збірній. А ще дебютний поєдинок Олексія Михайличенка в якості головного тренера збірної України. Йде 71 хвилина, ми поступаємося 0:1. Дещо авантюрний дальній удар Мілевського рятує нашу збірну від поразки.

Історичний, 15.11.2011

Матч-відкриття "Арени-Львів". Напередодні товариської зустрічі із Австрією статистика фартового Львова ідеальна: 6 матчів, 6 перемог. Проте черговий суперник збірної виглядає чи не найбільш грізно: майбутній тріумфатор АПЛ з Лестером Крістіан Фукс, зірковий і дуже молодий Давід Алаба, харизматичний Марко Арнаутовіч.

Мілевський виходить у старті команди Олега Блохіна і записує своє ім’я в історію нового стадіону, який зовсім скоро прийме Євро-2012. На 18-й хвилині Олександр Алієв прострілює з лівого флангу на ближню штангу точно на свого найкращого друга – казковий епізод!

У середині другого тайму, коли Мілевського вже не було на полі, Марк Янко зрівнює рахунок, втім у компенсований час Марко Девіч зберігає фартовість Львова – 2:1 і на новій арені!

Прощальний, 12.10.2012

Ювілейний, 50-й матч за збірну України. На той момент Артему Мілевському було лише 27 і, здавалося, виїзне протистояння у Молдові точно не буде останнім для нього у складі національної збірної. Після фантастичного поєдинку на "Уемблі" (1:1 з Англією) не залишалося сумнівів – "синьо-жовті" не матимуть труднощів у Кишиневі. Проте за місяць, що розділяв ці зустрічі, трапилося занадто багато токсичних подій.

Головна з них – прощання зі збірною Олега Блохіна, який очолив київське Динамо. Натомість дезорієнтована збірна поїхала у Молдову з Андрієм Балем на чолі. То був далеко не найкращий матч і нашої збірної, і Артема Мілевського, зокрема. Нападник вийшов рятувати гру на заключні 16 хвилин, однак це був не наш вечір. 0:0 – як же нам бракуватиме на фініші втрачених очок, які потенційно коштуватимуть нам перепустки на Чемпіонат світу-2014.