Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский рассказал, почему решил продолжить карьеру именно в Мынае.

Ужгородский Мынай сделал Милевскому самое конкретное предложение, из-за чего форвард решил продолжить карьеру именно в этом клубе. Об этом он рассказал в интервью ТаТоТаке.

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Самое серьезное предложение было от Мыная, наиболее реальное. Спасибо руководству. Это новый старт. Думаю, все будет хорошо.

У меня было три предложения из УПЛ. У меня было очень хорошее предложение остаться в Беларуси. Из топ-клуба. Еще на Кипре хороший вариант. То есть варианты были, но сосредоточились на Украине, – рассказал Милевский.

По информации источника, интерес к футболисту проявляли Рух, Колос и БАТЭ. Контракт Милевского с Мынаем рассчитан на 1,5 года.