На думку автора єдиного гола збірної України Андрія Ярмоленка, наша команда показала не той футбол, який дозволив би розраховувати на перемогу. Нічия – цілком закономірний результат матчу.

До теми Україна – Боснія і Герцеговина: нічийне прокляття, перша втрата у Львові і шанс для суперників

Звичайно, незадоволені результатом. Але якщо бути відвертим, вважаю, ми не награли на перемогу. Ми будемо працювати. Все буде вирішуватися в Боснії і Герцеговині. Потрібно зробити висновки і взяти три очки там,

– сказав Ярмоленко.

На виїзді у Боснії збірна України зіграє 16 листопада. Також у боснійців ще гра в запасі проти збірної Фінляндії.

Україна має в активі 9 очок, Боснія та Герцеговина – 7, Фінляндія – 8.