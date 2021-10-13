По мнению автора единственного гола сборной Украины Андрея Ярмоленко, наша команда показала не тот футбол, который позволил бы рассчитывать на победу. Ничья – вполне закономерный результат матча.

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Конечно, недовольны результатом. Но если быть откровенным, считаю, мы не наиграли на победу. Мы будем работать. Все будет решаться в Боснии и Герцеговине. Нужно сделать выводы и взять три очка там,

– сказал Ярмоленко.

На выезде в Боснии сборная Украины сыграет 16 ноября. Также у боснийцев еще игра в запасе против сборной Финляндии.

Украина имеет в активе 9 очков, Босния и Герцеговина – 7, Финляндия - 8.