Олександр Петраков вирішив не змінювати стартовий склад, який приніс перемогу "синьо-жовтим" у Гельсінкі. Тренерський штаб боснійців провів вимушену заміну – замість травмованого Гойко Цімірота вийшов Аді Наліч. Також з перших хвилин замість Аднана Ковачевіча в обороні з'явився Денніс Хаджикадуніч.

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Неймовірна підтримка "Арени Львів" не дозволяла українцям відсиджуватися в обороні і хлопці Петракова одразу кинулися вперед. Результат прийшов доволі швидко. У кінцевій фазі затяжної атаки на 15-й хвилині Тарас Степаненко запустив у прорив Віктора Циганкова, який уникнув офсайду на лівому фланзі і прострілив вздовж воріт. На дальній штанзі наодинці залишився Андрій Ярмоленко, який і відкрив рахунок – 1:0!

Радість українців / фото Getty Images

Минуло менше десяти хвилин і господарі втратили ще один вбивчий момент. Загроза знову прийшла зліва. Цього разу Едуард Соболь виписав ідеальну передачу на хід Олександру Тимчику, який опинився майже наодинці перед воротами, проте програв дуель Ібрагіму Шехічу. Неймовірна гра голкіпера! Минає ще кілька і вже Циганков головою пробиває повз ціль після вишуканого асисту Степаненка.

Друга частина тайму минула під акомпанемент небезпечних випадів боснійців. Спочатку простріл Мірослава Стевановіча з правого флангу замикав Сеад Колашинац. Андрій Пятов спільно із партнерами витримали оборону. Згодом небезпечно бив Смаїл Превляк – знову пощастило.

На "Арені Львів" було багато емоцій / фото Getty Images

По перерві пекельна перестрілка на полі продовжилася. Першим міг забивати Микола Шапаренко після пасу п'ятою від Ярмоленка. Згодом головою стріляв Наліч. Україна відповіла миттєво – Тимчик ввірвався у вільну зону і пробив у сантиметрах від стійки. Незабаром класну комбінацію розіграли Циганков та Яремчук. Форвард у ворота не влучив та ще й опинився у положенні поза грою.

М'яч практично не затримувався у центрі поля, а команди майже без упину обмінювалися випадами. В українців активно працювали фланги, гості нерідко пробиралися через центр. Не бракувало і дальніх ударів. На 69-й хвилині Едін Джеко несподівано стріляв з-за меж штрафного майданчика – ефектний сейв Пятова у падінні.

Боснійці забивають по перерві / фото Getty Images

Перевага гостей матеріалізувалася у взяття воріт. Українці надто притиснулися до власних воріт, а суперник реалізував показову атаку. Саньїн Прціч перевів м'яч праворуч, а там Стевановіч скинув у дотик на Ахмедхожича. Оборонець боснійців вдало спіймав м'яч і вцілив у кут воріт – 1:1.

На жаль, сил і резервів на гідну відповідь українці не мали. Відтак, все вирішуватиметься для України у битві в боснійській Зениці 16 листопада. А також у зустрічах Фінляндії з Боснією та Герцеговиною і Францією. Тепер не все залежить від нас.

Відбір ЧС-2022

Україна – Боснія і Герцеговина 1:1

Голи: Ярмоленко, 15 – Ахмедходжич, 77.