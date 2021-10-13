На думку футбольного агента В'ячеслава Заховайла, такий результат та доволі бліда гра – провина тренера. Разом з тим він закликає не критикувати фахівця, а швидко шукати йому заміну.

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Гра закінчилася, як закінчилася. Могли виграти і могли програти. До 70-ї хвилини, після замін, я зрозумів чому приставка в.о. справедлива. Нехай сам тренер відповідає на це питання. Щоб не було образ, що його поливає хтось брудом. Не стріляйте в піаніста, він грає як уміє,

– написав Заховайло.

Зазначимо, що втрачена перемога ускладнила Україні завдання виходу на чемпіонат світу у Катарі. Попереду у нас залишився лише один матч проти Боснії на виїзді, а суперник зіграє ще матч проти Фінляндії.