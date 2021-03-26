Головний тренер збірної Фінляндії Маркку Канерва поділився очікуваннями на матч відбору ЧС-2022 проти збірної України.

На думку Маркку Канерви, з часу останньої зустрічі збірних України та Фінляндії обидві команди зазнали змін.

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"Наша команда справді сильно змінилася. Більше того, змінилося близько половини гравців зі стартових складів тих матчів. Побільшало молодих виконавців.

Обидві збірні досягли певного прогресу, і про це свідчать їхні результати у кваліфікації Євро-2020. Особливо яскравим прикладом покращення якості гри збірної України є її безпрограшна серія у групі з Португалією й Сербією, а також перемога над Іспанією у Лізі націй", – сказав Канерву.

Вже в неділю, 28 березня, збірна України прийме Фінляндію у рамках кваліфікації на ЧС-2022. У 2016-му та 2017 роках українці двічі обігравали фінів (2:1 і 1:0).