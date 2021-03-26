Харківський стадіон "Металіст" прийме товариський поєдинок "синьо-жовтих" з Бахрейном. Відбудеться спаринг 23 травня.

Джерело: офіційний сайт УАФ

Виконавчий комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо місця проведення товариського матчу національної команди України, який відбудеться в рамках підготовки до Євро-2020.

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З урахуванням пропозиції тренерського штабу нашої збірної, Виконком УАФ затвердив харківський стадіон "Металіст" у якості місця проведення поєдинку із Бахрейном. Він відбудеться 23 травня 2021 року. Згідно з останнім рейтингом ФІФА українці посідають 24-ту сходинку, а Бахрейн розташувався на 97-й позиції.

Варто зауважити, що Харків прийняв 9 ігор головної команди країни. "Синьо-жовті" 6 разів перемагали, одного разу зіграли внічию та двічі поступилися. Різниця голів у матчах на "Металісті" 14-4.

Додамо, що після зустрічі з Бахрейном збірна України зіграє з командами Північної Ірландії (3 червня) та Кіпру (7 червня).